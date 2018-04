Incidente a Bissone, un morto

Un uomo italiano di 61 anni, domiciliato nel Mendrisiotto, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12.30 a Bissone, nel Luganese.

Lo comunica la polizia cantonale che ha reso nota la dinamica: secondo le prime informazioni, l’uomo stava circolando in motorino in via Campione in direzione degli svincoli autostradali quando si è scontrato contro un’auto, guidata da una donna italiana che stava svoltando a sinistra in un posteggio privato. Il motociclista, soccorso dalla Croce Verde di Lugano, è deceduto nel pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Mendrisio. Gli agenti invitano eventuali testimoni dell’incidente a contattare la Polizia allo 0848 25 55 55.