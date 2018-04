Incidente in moto, frattura alla colonna vertebrale

Un incidente grave, che per questione di millimetri poteva avere conseguenze ancora più gravi.

È successo sulla Statale 629 a Mercallo, intorno alle 16.30 di lunedì 2 aprile.

Protagonista, un 23enne che – forse per l’alta velocità – ha perso il controllo du una potente moto Ktm da 170 cavalli. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Ternate, due ambulanze e anche l’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Circolo: ha riportato una “frattura chiusa della colonna vertebrale”, con prognosi di 30 giorni.

Poco prima i carabinieri sono intervenuti, sempre in zona del Lago Maggiore, per una perdita di benzina da un distributore. La zona è stata messa in sicurezza dai militari e dai pompieri del Distaccamento Vigili del Fuoco di Ispra.