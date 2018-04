Incidente tra scooter e furgone, grave un 81enne

Un italiano di 81 anni (domiciliato in Ticino) è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra il suo scooter e un furgone guidato da un ticinese. L’incidente è avvenuto oggi poco prima delle 19 a Cassarate in via Campo Marzio (foto di repertorio).

Per cause che l’inchiesta di polizia cantonale dovrà stabilire, giunto all’incrocio con viale dei Faggi è entrato in collisione con un 81enne scooterista italiano domiciliato nella regione, che giungeva alla sua destra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. L’81enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.