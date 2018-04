Incidente sulla 336 a Marcallo con Casone, morto un uomo

Scontro sulla strada statale 336 tra un furgoncino e un’auto, un uomo sulla cinquantina è morto nel territorio comunale di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

Un’altra persona, ferita in modo grave, è stata trasportata in elisoccorso in pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Le cause e la dinamica del sinistro, che ha coinvolto due veicoli, sono in corso di accertamento. Sul posto il personale dell’Anas e le Forze dell’ordine (vigili del fuoco e Polstrada di Varese) per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. Presente anche il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla viabilità limitrofa.