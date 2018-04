Incidente sulla statale 629: motociclista ferito

(immagine di repertorio)

Incidente stradale oggi pomeriggio, a Mercallo, sulla statale 629.

Per cause ancora in corso di ricostruzione, poco dopo le 16.30 un motociclista è caduto ed è rimasto ferito.

Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso inviato da Milano, e i Carabinieri.

(seguono aggiornamenti)