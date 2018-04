Incidenti, arriva alla Stradale il “Top Crash”

Si è concluso oggi, martedì, il percorso di formazione dedicato alla sicurezza sulle quattro ruote rivolto al personale della Lombardia di E-Distribuzione – la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Media e Bassa Tensione.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia Stradale, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti di E-Distribuzione sui pericoli e i comportamenti scorretti alla guida e contenere il fenomeno degli incidenti sul tragitto casa lavoro, che rappresentano ad oggi una delle principali cause di infortunio.

L’incontro conclusivo, che si è svolto oggi a Solbiate Olona, ha visto la partecipazione di un team di formatori d’eccellenza della Polizia Stradale di Varese, composto da Marco Bragazzi, Vice Questore Aggiunto, Alberto Pidalà, Sostituto Commissario e Alessandro Corinti Assistente Capo.

Sono 13 le giornate di formazione organizzate in tutta la Lombardia dedicate alla guida sicura e alla prevenzione di comportamenti a rischio, che hanno coinvolto 1.350 dipendenti dell’Azienda del Gruppo Enel. I seminari, totalmente gratuiti, sono stati realizzati con il supporto degli agenti di Polizia Stradale attraverso l’ausilio di filmati e ricostruzioni di incidenti stradali realmente accaduti. Particolare attenzione è stata posta alle violazioni più frequenti del codice della strada e ai rischi connessi a fattori come disattenzione, fretta e stanchezza e ai loro effetti sullo stato psicofisico del guidatore. I corsi mirano inoltre a sviluppare competenze specifiche sulla percezione del rischio quando si è alla guida e sulle possibili fonti di distrazione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo improprio degli smartphone e sull’importanza di fattori come velocità e condizioni di visibilità.

A conclusione del ciclo di incontri, Vincenzo di Luozzo, Responsabile E-Distribuzione per la Lombardia, ha consegnato ai rappresentanti della Polizia Stradale uno dei 18 dispositivi “Top Crash” che saranno donati nelle diverse regioni italiane dal Gruppo Enel. Si tratta di uno strumento innovativo che consente di ridurre notevolmente i tempi dei rilevamenti degli incidenti, semplificando e aumentando la sicurezza degli agenti in strada e riducendo i disagi per gli utenti nel riportare la viabilità alla normalità in tempi più rapidi. Rapido e tecnologicamente avanzato, Top Crash permette di ricostruire in maniera precisa la scena dell’incidente e ottenere una rappresentazione grafica della collisione. Il sistema è composto da un’antenna GPS ad elevata sensibilità per la ricezione di segnali satellitari e da un tablet per la raccolta e l’elaborazione dei dati rilevati.

“Siamo orgogliosi dell’ottima riuscita di questa iniziativa portata avanti grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, che ci ha permesso di fare della sicurezza su strada, ancora una volta, un valore sempre più radicato e condiviso – ha commentato Vincenzo di Luozzo. Un percorso di formazione fondamentale per un’azienda come E-Distribuzione, che vede in tutta la Lombardia numerosi colleghi lavorare quotidianamente sul territorio per effettuare interventi sulle linee elettriche in tutte le condizioni meteorologiche. Per questo motivo l’attenzione per la sicurezza in ogni fase del lavoro rappresenta da sempre una priorità per E-Distribuzione”.