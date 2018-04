Incontro con Andrea Ravo Mattoni ad Artrust

E’ in corso fino al 30 maggio presso Artrust di Melano (CH) la mostra Street Art 2. Da Basquiat a Banksy, i Re della Strada con opere di artisti che hanno scelto la “strada” come palcoscenico della propria creatività.

Sabato 7 aprile Andrea Ravo Mattoni, artista varesino noto per i suoi grandi murales ispirati ai capolavori della storia dell’arte, sarà protagonista di un incontro insieme a Davide Dal Sasso in una riflessione sulla sull’opera Banksy fino alla scena attuale, arrivando al suo progetto artistico per la creazione di una grande pinacoteca a cielo aperto.

La mostra, pur configurandosi come una prosecuzione della precedente, presenta tante novità nell’allestimento, con la presenza di nuovi pezzi e artisti in rappresentanza del panorama attuale della Street Art, in particolare della scena europea: molti i francesi presenti (El Moot Moot, EZK, Kurar, Lars, Thirsty Bstrd), ma anche inglesi e italiani. Di questi ultimi citiamo ALO, italiano ma operativo a Londra, RAVO, italo-svizzero famoso per il suo stile unico e le sue riproduzioni di opere rinascimentali con lo spray, e RAUL33, già protagonista della mostra “Atlantis” organizzata da Artrust a Lugano nello scorso autunno.

Ampio spazio sarà ovviamente riservato ad alcuni dei nomi che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo tra cui Basquiat, Keith Haring, Banksy e Obey (Shepard Fairey).

«Stando al Contemporary Art Market Report 2017 di Artprice, la Street Art sta conquistando sempre più collezionisti. Oggi, tra i dieci artisti contemporanei per numero di opere vendute, quattro appartengono al panorama della Street Art; è anche per questi motivi, oltre che per il successo della mostra precedente, con la quale siamo riusciti a coinvolgere un pubblico davvero variegato in termini di età e gusti, che abbiamo deciso di proseguire sul filone della Street Art».

STREET THE ARTIST: RAVO

SABATO 7 APRILE – ORE 17.30

Dall’effetto Banksy, alla scena attuale, arrivando al suo progetto artistico per la creazione di una grande pinacoteca a cielo aperto.

Intervengono: ANDREA RAVO MATTONI – Street Artist e DAVIDE DAL SASSO – Filosofo e membro di LabOnt