Incontro per i commercianti in municipio

Sarà l’occasione per illustrare il programma degli eventi primaverili ed estivi, ma anche per presentare ufficialmente il nuovo manager del Duc (Paolo Martinelli) e gli “Special Olympics” con la cerimonia di chiusura Gallarate ospiterà domenica 29 aprile.

Claudia Maria Mazzetti, assessore alle Attività produttive e presidente del Distretto urbano del commercio, chiama a raccolta a Palazzo Borghi gli esercenti cittadini. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20 in via Verdi 2.

«Mi piacerebbe che questo momento di dialogo, confronto e di scambio di idee -spiega Mazzetti – diventasse una buona abitudine. Ritengo infatti costruttivo creare una rete di contatti sempre più fitta. Una rete di lavoro all’interno della nostra città con il solo e unico obiettivo di crescere tutti assieme con vantaggi, in primis, per i nostri commercianti. Da parte del Duc c’è la massima apertura, non a caso abbiamo introdotto il nuovo manager che consideriamo la persona giusta per creare quel collegamento saldo e costante tra Distretto e amministrazione da una parte e negozianti dall’altra».