Maltrattamenti all’asilo nido, indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Varese questa mattina, mercoledì 18 aprile, hanno operato a Gavirate in una struttura privata per l’infanzia.

Nel centro, un “micronido famiglia”, vengono accuditi bambini di un’età compresa tra i sei mesi e i tre anni.

Le indagini graviterebbero attorno a maltrattamenti, ma non solo: stamani dopo le 10 sul posto erano presenti anche i Nas, il nucleo anti sofisticazioni dell’Arma, e i militari del comando per la tutela del lavoro.

L’operazione avrebbe portato all’arresto di una persona e alla denuncia a piede libero di un secondo soggetto. Reato contestato e ulteriori dettagli non sono stati in alcun modo confermati dagli investigatori.

La notizia ha cominciato a girare al mattino presto fra i residenti della piccola comunità preoccupati per la presenza di così tanti militari nelle vicinanze della struttura.

Per il momento non è possibile avere dettagli, visto l’estremo riserbo sul punto da parte delle forze dell’ordine.

Coi bimbi era rimasta fino all’ora di pranzo una militare in forza alla stazione di Gavirate col compito di sorvegliare e proteggere i piccoli.

Molti, fra i genitori, hanno appreso della notizia al momento dell’uscita dei bambini dalla struttura.

Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine che saranno in grado di ricostruire le vicende che hanno portato all’operazione di oggi.