“Ingabbiati dalla rete”: incontro al liceo Ferraris

Il Comitato Genitori del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese organizza in aula magna una serata sull’utilizzo e l’abuso del web da parte dei giovani.

Relatrice dell’incontro dal titolo “Ingabbiati dalla rete” è la varesina Silvia Rinaldi, medico in Psicologia clinica e Psicoterapia cognitiva. L’appuntamento è per giovedì 12 aprile co inizio alle ore 20.45.

Le tecnologie digitali coinvolgono in modo crescente le vite dei ragazzi, esponendoli talvolta a seri rischi: gli abusi sono frequenti nella rete e costituiscono un dato allarmante.

Un Rapporto dell’UNICEF analizza come Internet aumenti la vulnerabilità dei giovani e li esponga a vari rischi, fra cui l’uso improprio delle loro informazioni private, l’accesso a contenuti dannosi e il cyberbullismo. La presenza diffusa dei dispositivi mobili – fa notare il rapporto – ha reso l’accesso al web per molti giovani meno controllato e proprio per questo potenzialmente più dannoso.

