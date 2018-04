Inizia il mese caldo del Palio di Legnano

Spenti i riflettori sulle polemiche animaliste dopo la morte del cavallo alle prove del Palio di Legnano, la manifestazione clou della città entra nel vivo con il mese di eventi che accompagnerà i legnanesi fino alla gara del 27 maggio sull’anello dello stadio Mari in cui si sfideranno cavalli e fantini delle 8 contrade.

La presentazione è avvenuta questa mattina, lunedì, come da tradizione nella sala degli Stemmi di palazzo Malinverni alla presenza del Supremo Magistrato Gianbattista Fratus, del Gran Maestro Alberto Oldrini, del presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e del responsabile dei costumi Alessio Marinoni.

L’inizio del mese caldo del Palio è stato anticipato da una campagna social su Facebook che ha visto coinvolti anche i giovani che hanno fatto da attori nella narrazione della battaglia di Legnano, evento storico a cui si ispira la corsa, attraverso le fotografie di Francesco Morello.

«Così come nel XII secolo si usava tramandare i valori tra genitori e figli, anche oggi, si vuole tramandare la passione per il Palio di Legnano dai più grandi ai più piccoli. Avviciniamo le nuove generazioni, già da bambini,

alla nostra manifestazione! È da qui che parte lo spirito per la campagna di comunicaznione del Palio di Legnano 2018» – ha spiegato Alberto Oldrini.

Non solo. Nei prossimi giori verrà distribuito nelle scuole elementari un tradizionale gioco da tavolo di percorso

che i bambini potranno ritagliare e personalizzare con colori a piacimento. Le 8 pedine di gioco raffigureranno le 8 contrade e potranno essere ritagliate, insieme al dado, direttamente dal tavolo di gioco

L’intento è quello di accendere la curiosità dei bambini per attirare e coinvolgere intere famiglie partendo dal gioco, per far appassionare ed avvicinare le nuove generazioni a questa manifestazione.

Il programma delle manifestazioni del Palio di Legnano 2018

28 aprile, ore 21,30. Traslazione della croce dalla chiesa della contrada vincitrice del Palio 2017 (Legnarello) fino alla basilica di San Magno.

Dal 28 aprile al 3 giugno, nelle vie del centro cittadino, sarà visibile un percorso per immagini che racconta l’evoluzione dell’artigianato legnanese legato al Palio di Legnano. Presso la sala Stemmi di Palazzo Malinverni sarà allestita la mostra “La Battaglia di Legnano”. Previsti spettacoli in strada nei weekend (attorno alle 18,45 tra piazza San Magno e corso Magenta) con i protagonisti della sfilata storica che presenteranno i mangiafuoco, i menestrelli, i giocolieri, le danzatrici.

1 maggio. Manieri aperti nelle vie adiacenti ai manieri delle 8 contrade. (In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 6 maggio)

12 maggio, pre 21,30. Investitura dei capitani. Presentazione uffciale Reggenze di Contrada. Iscrizione delle Contrade al Palio

18 maggio, ore 20,30. Veglia del Palio in basilica. Ore 21.30 in Piazza San Magno Proiezione audiovisivi Palio

25 maggio, ore 20,10. Provaccia – Memorial Favari allo stadio Mari. Per informazioni: www.collegiodeicapitani.it

27 maggio Giorno del Palio di Legnano

dalle 10,30. Piazza San Magno santa messa sul carroccio e Investitura religiosa dei Capitani del Palio, Benedizione dei cavalli e dei fantini

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Annullo filatelico dedicato al Palio 2018 a cura del Gruppo Filatelico della Famiglia Legnanese

ore 15,30 – piazza Carroccio partenza sfilata storica

ore 16,15 – Onori al Carroccio, Carica della Compagnia della Morte, palio delle contrade.