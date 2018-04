Innovation Garden: cos’è il nuovo appuntamento di TEDxVarese

Sabato 16 giugno al Centro Congressi Ville Ponti andrà in scena Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione organizzata da TEDxVarese in concomitanza con la seconda edizione della conferenza TEDx.

L’appuntamento, che sarà ad ingresso gratuito, si svolgerà a Villa Andrea (complesso delle Ville Ponti) dalle 9 alle 19.

Sarà un contenitore di esperienze interattive, incontri, hackathon, food truck, attività di expo e confronto per aziende, startup, università e centri di ricerca che potranno mettere in mostra le loro innovazioni; ma anche pitch sessions dedicate ai progetti innovativi e attività per bambini, ragazzi, studenti, famiglie. L’ingresso alla fiera dell’innovazione è gratuito ma sarà necessario registrarsi online ad alcune iniziative a numero chiuso.

Il filo rosso della prima edizione di Innovation Garden sarà il futuro del lavoro. Le aziende, le startup e le realtà partecipanti avranno modo di interfacciarsi con il pubblico mettendo in scena uno spettacolo interattivo dedicato a innovazione, educazione, tecnologia, lavoro, cultura digitale e futuro.

Le principali aziende del territorio saranno presenti con diverse attività. Elmec Informatica organizzerà un calendario di hackathon “Capture the flag”. Per i partecipanti più talentuosi sono previste borse di studio e la possibilità di avviare esperienze lavorative in azienda. Sarà presente anche uno stand per lasciare il proprio curriculum e un’area dedicata alla realtà aumentata per conoscere i servizi dell’azienda

EOLO internet dove gli altri non arrivano avrà uno spazio recruitment dedicato ai talenti del territorio e allestirà un’area lounge dove poter vivere esperienze di navigazione ad alta velocità. Organizzerà inoltre un calendario di eventi e attività interattive sull’alfabetizzazione digitale e l’uso di internet per i bambini.

Quarry Up, l’incubatore e campus di Studio Volpi che offre opportunità di applicazione del digitale ai prodotti industriali, organizzerà pitch sessions per cercare menti creative e startup che abbiano progetti digitali con cui avviare un percorso di incubazione all’interno del loro campus. La call per partecipare aprirà nei prossimi giorni su www.tedxvarese.com/innovation-garden.

Il Joint Research Centre della Commissione Europea metterà a disposizione un’area di realtà virtuale che consentirà di immergersi nei loro laboratori di ricerca e allestirà un’area interattiva dedicata agli scenari futuri del mondo.

L’Università LIUC Carlo Cattaneo darà vita a uno spazio iFab dove sarà possibile vivere in realtà virtuale l’esperienza di fabbrica 4.0.

L’Università degli Studi dell’Insubria organizzerà un hackathon mettendo in palio borse studio per permettere l’iscrizione gratuita ai propri corsi di studio ai partecipanti più meritevoli.

Camera di Commercio, oltre a collaborare all’organizzazione e mettere a disposizione gli spazi di Ville Ponti, predisporrà un info point dedicato al network Punto Impresa Digitale e ai servizi digitali per i cittadini.

Altri soggetti espositori saranno Almed – Università Cattolica, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Rise e Volta Robots e altri ancora. Grazie alla tecnical partnership con Nicora Garden, le sale di Villa Andrea diventeranno un giardino delle idee. Le realtà economiche più brillanti del nostro territorio potranno partecipare alla fiera concordando una partnership con il team organizzatore attraverso la sezione dedicata del sito www.tedxvarese.com/innovation-garden.

Oltre agli espositori, è previsto un calendario di eventi con esperienze per bambini dedicate alla robotica e al coding, sessioni di yoga, workshop e instameet. Ci saranno postazioni di realtà virtuale, social areas dove lavorare o incontrare persone e un’area dove sarà possibile far suonare gli oggetti di Villa Andrea grazie a una speciale tecnologia.

Maggiori informazioni e i dettagli degli eventi saranno disponibili sul sito internet.