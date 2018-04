A Varese una serie di iniziative per i 120 anni dell’Inps

Iniziano da Varese, il 9 aprile, le celebrazioni in Lombardia dei 120 anni di storia dell’INPS, nato come cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e vecchiaia degli operai nel 1898. La storia dell’INPS non è solo la storia delle pensioni degli italiani, è la storia del sistema di protezione sociale nel nostro Paese.

A Varese, con il Patrocinio del Comune e dell’Università Insubria, il 9 aprile dalle 9,30 alle 17,30 in piazza della Repubblica, il personale INPS della Sede di Varese, su una stazione mobile, offrirà un servizio di consulenza rivolto: agli studenti universitari per un orientamento nel mondo del lavoro e nelle regole della previdenza e del welfare; ai lavoratori sulle questioni di maggior interesse, come l’Ape e la simulazione della pensione futura; ai dipendenti pubblici per la lettura del proprio estratto conto.

Sul piano delle iniziative per le aziende pubbliche l’Inps di Varese ha iniziato ad organizzare incontri per le grandi amministrazioni come l’Università ed il Comune di Varese. Infine in alcune scuole superiori della città saranno organizzati incontri di educazione previdenziale con gli studenti: il 10 aprile al IISS Daverio Casula e il 12 aprile al Liceo Ernesto Cairoli per il tema: “E di previdenza …. quanto ne sai?” Iniziative nate per coinvolgere gli studenti sui principi che sostengono l’impianto previdenziale e di sicurezza sociale.