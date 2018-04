Inseguimento sulla lacuale: senza patente tenta la fuga

Inseguimento a tutta velocità sulla provinciale del lago. È avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 7 aprile.

Una volante della Polizia ha intimato l’alt a una vettura, un’Alfa Romeo, che procedeva in direzione Varese all’altezza della rotonda di Buguggiate.

Visti gli agenti, però, il conducente, invece di fermarsi e accostare, ha accelerato costringendo i poliziotti all’inseguimento. Con uno slalom tra le vetture, che in quel momento si muovevano lungo la SP1, la gazzella, grazie anche al supporto di un secondo mezzo, è riuscita a bloccare la vettura all’altezza del Relais Del Lago in località Schiranna all’inizio di via Macchi.

Il giovane conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito dove è stato verificato che era sprovvisto della patente di guida.