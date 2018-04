“E’ di interesse culturale”, il Ministero salva la ex Saronno – Seregno

Il decreto è stato approvato lo scorso 27 marzo ed ora è ufficiale: è stato dichiarato l’interesse culturale del tratto saronnese dell’ex Saronno-Seregno. Il decreto è stato approvato dalla Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero e trasmesso nelle ultime ore a Ferrovienord, proprietaria del sedime, e al Comune che in autunno aveva riacceso i riflettori sul recupero della tratta chiedendo proprio all’ente di provvedere ad un abbattimento dei ponticelli per migliorare la sicurezza del cantiere e come intervento propedeutico allo sbancamento della massicciata per la realizzazione di una greenway a raso.

E’ seguita la mobilitazione dei cittadini, l’intervento della Soprintendenza che ha prima bloccato i lavori e poi avviato l’iter per la dichiarazione dell’interesse culturale che si è concluso nelle ultime ore.

Dall’Amministrazione comunale al momento nessun intervento o commento, anzi neanche una comunicazione alla città dell’emissione del provvedimento. «Prendiamo atto del provvedimento –spiegano invece da Ferrovienord-. Al momento non è in previsione di presentare un ricorso ma, come già anticipato, siamo pronti a collaborare con la Soprintendenza per valutare la situazione».

Cosa potrebbe succedere adesso? Si potrebbe presentare un ricorso contro il decreto di tutela ma questo allungherebbe notevolmente i tempi e comunque sia il Comune sia Ferrovienord avevano già rese note le proprie osservazioni nella fase precedente ed evidentemente non sono state accolte. Facile quindi pensare all’istituire un tavolo di confronto sul progetto di riuso della tratta ex ferroviaria.