Investito sulla provinciale, muore un anziano

Non ce l’ha fatta l’anziano che ieri sera, 1° aprile, giorno di Pasqua è stato investito a Gavirate, sulla Strada Provinciale 1, all’altezza dell’incrocio di via Monterosa. Erano circa le 19 quando un pensionato di 85 anni, Mario Santambrogio, ha attraversato la strada in un tratto in cui non ci sono strisce pedonali; un’auto, una volkswagen Polo guidata da un 50 enne, lo ha colpito in pieno. L’uomo ha fatto un volo di parecchi metri e poi è piombato sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi. I sanitari hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il conducente è stato sottoposto a esami di alcolemia e stupefacenti come previsto dal codice della strada. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente.