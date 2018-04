Invidia, M5s: “I piccoli comuni approfittino del bando per il wi-fi gratuito”

“È un’ottima notizia quella relativa al bando europeo WiFi4EU per introdurre il Wi Fi gratuito negli spazi pubblici dei piccoli Comuni: è fondamentale che i Comuni non perdano questa importante iniziativa e si preparino per tempo a presentare immediatamente la propria candidatura nel momento in cui uscirà il primo bando, il 15 maggio 2018 alle ore 13. I fondi, infatti, verranno distribuiti secondo il principio dell’equilibrio geografico e della modalità “a sportello”, “first come, first served” (primo arrivato, primo servito)”. Lo dichiara entusiasta il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia.

“L’accordo prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro che saranno distribuiti tramite voucher, entro il 2020, agli enti pubblici locali per una copertura totale prevista tra i 6.000 e 8.000 comuni in tutti gli Stati membri. La Commissione ha annunciato che la prima tranche di finanziamenti pilota dell’iniziativa WiFi4EU verrà aperta a metà maggio con un investimento iniziale di 15 milioni di fondi europei sotto forma di voucher da 15.000 euro ciascuno” prosegue il parlamentare.

“Il voucher coprirà i costi per le attrezzature e l’installazione degli hotspot Wi-fi. I Comuni che ne beneficeranno dovranno coprire i costi per la connessione e il mantenimento dell’infrastruttura per offrire una connessione Wi-fi libera e di alta qualità per almeno 3 anni.

“Tra le priorità del Movimento 5 Stelle c’è proprio l’accesso a Internet in modo libero e gratuito ovunque, e questa iniziativa e la sua futura continuazione assume un’importanza rilevante”.