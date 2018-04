Istituti tecnici superiori:la scelta dopo il diploma

Lunedì 16 aprile dalle14.30 alle 17.00 alle Ville Ponti di Varese si svolgerà l’incontro: “SCEGLI ITS! Alta formazione post-diploma”. Il seminario è stato organizzato da Provincia di Varese in collaborazione con Univa, Camera di Commercio e USRLo – AT Varese.

L’evento intende essere un importante momento di informazione degli esiti dei percorsi ITS e IFTS; è rivolto a tutti coloro che nelle scuole si occupano delle relazioni con le imprese e possono supportare gli studenti con adeguate indicazioni sull’offerta formativa di istruzione tecnica superiore.

PROGRAMMA

14.30 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

15.00 – 15.30 “Gli ITS: cosa sono e a cosa formano” a cura di Angelo Candiani Presidente della Fondazione “ITS Lombardo Mobilità Sostenibile”

15.30 – 16.00 “L’azienda nei percorsi ITS: docenza, stage, progettazione”

Testimonianza di due aziende partner nelle fondazioni

16.00 – 16.30 “Io studente ITS” Testimonianza di studenti che frequentano ed ex studenti dei corsi ITS

16.30 – 17.00 Conclusioni a cura di Giovanni Brugnoli Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano

Per partecipare al seminario compilare il modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo:

https://goo.gl/forms/OM2mNMeM5ejc223K3