Ivan Basso consegna la “patente” a centoventi ragazzini di Gallarate

Centoventi ragazzini “patentati”, dopo il corso per muoversi in bicicletta in modo sicuro: è il momento conclusivo della prima edizione del progetto Usa la bici in sicurezza, promosso da Comune di Gallarate e Ivan Basso.

Il progetto punta sulla educazione e sensibilizzazione sia dei ciclisti che degli automobilisti (tramite un decalogo e i cartelli sulla distanza in fase di sorpasso), sulle giornate in bici ma anche sulla educazione delle giovane generazioni.

Il momento conclusivo del percorso per la classe 1° media si è tenuto nel parcheggio della Decathlon di viale Milano, che ha fornito anche le biciclette B’Twin e gli accessori. «Abbiamo portato centoventi bambini a pedalare in un posto sicuro: imparano a usare il casco, a usare correttamente le luci, a muoversi su un circuito» spiega Ivan Basso. La Polizia Locale di Gallarate ha accompagnato i ragazzi sul percorso, che prevedeva – ad esempio – anche la simulazione di passaggi di pedoni sulle strisce pedonali.

L’introduzione all’uso della bici è in parte legato al rispetto delle norme, ma per molti è proprio un primo approccio con la bici: un dato che dice una certa distanza dal mezzo, certamente maggiore che in passato quando per qualunque ragazzino era normale usare una bici (anche per guadagnarsi un po’d i autonomia dai genitori). Una dinamica segnalata dallo stesso Basso: «Abbiamo notato che c’erano quattro bambini che non sapevano andare in bici, li abbiamo aiutati a farlo, tutti insieme. Altri lo facevano con difficoltà. Non è normale che un bambino non sappia andare in bicicletta: non si tratta di un allarme, ma di un punto su cui dobbiamo discutere. Saper andare in bici dovrebbe essere un risultato da ottenere, al pari di altri che si raggiungono a scuola».