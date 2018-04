Javorcic: «Contava solo la vittoria»

Una vittoria speciale per la Pro Patria a Ciliverghe Mazzano, tre punti che permettono ai tigrotti di essere primi in classifica a 90’ dalla fine del campionato. Negli spogliatoi mister Ivan Javorcic fa i complimenti a giocatori e tifosi: «L’unica cosa che contava era vincere. I ragazzi sono stati bravissimi. Mancano 90’ per la fine. Il Ciliverghe aveva la testa libera e ha vissuto questa gara con più spensieratezza».

«Non possiamo fermare questo entusiasmo – prosegue Javorcic – e vogliamo portare a termine questo lavoro. I nostri tifosi sono straordinari, è tutto l’anno che giochiamo in casa anche lontano dallo “Speroni”. Siamo stati grandissimi, è l’unica parola da dire. Siamo lì, a un passo, ma dovremo essere molto bravi a gestire questa settimana perché sarà dura, come è stato oggi. Sono molto contento per Arrigoni, ha fatto molto di più rispetto allo spazio che gli ho concesso. Oggi se l’è meritato».

Matteo Arrigoni ha chiuso il match grazie al suo gol: «Sono felice per la rete e per la vittoria che abbiamo voluto fortemente. Questo è un gruppo fantastico, a inizio partita ci siamo detti di dare tutto e così è stato. I tifosi ci hanno sempre sostenuto e anche grazie a loro abbiamo vinto oggi. Dedico il gol alla mia famiglia che mi ha sempre seguito».