La Busto Pallanuoto Renault Paglini piegata dal CN Sestri

Sconfitta esterna per la Busto Pallanuoto Renault Paglini che è stoppata sul campo del Sestri, con la formazione ospite che regge metà partita prima di un terzo parziale a senso unico che piega le speranze della squadra di coach Salonia. All’iniziale 2-0 casalingo rispondono prima Sartorello e poi Colombo, ma prima della sirena del primo tempo è 3-2 per Sestri. Busto impatta ancora con Sartorello in avvio di secondo tempo, ma è l’ultimo sussulto della squadra ospite poi un maxi parziale di 7-0 per i liguri (che scappano fino al 10-3 del quarto tempo) chiude i conti.

CN SESTRI 11

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI 4

PARZIALI: 3-2; 2-0; 4-0; 2-2.

CN SESTRI: Insolito, Carpaneto 1, Canova 1, Cafaro 1, Bardi 3, Maeini, Zanni Finotti, Frisoni, Piu 1, Giacobbe 2, Biasotti, Polipodio 2.

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI: Viola, Ciarini, Aspesi, Rosano, Benedetti, Clemente, Colombo 2, Grampa, Tesolin, Gennari, Genoni, Sartorello 2. All.: Salonia.

