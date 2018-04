La Busto Pallanuoto sfodera una super prestazione e batte Firenze

Splendido successo casalingo per la Busto Pallanuoto Renault Paglini con la formazione guidata da mister Fabrizio Salonia che supera 6-5 la Florentia nella dodicesima giornata del girone 1 del campionato di serie B maschile. Un successo molto importante per la formazione bustocca che sale così a quota 15 punti in classifica.

La formazione padrona di casa gioca un primo tempo ai limiti della perfezione andando subito sul 2-0, Firenze dimezza lo scarto ma i gol di Re e quello di Sartorello valgono il 4-1 di fine secondo parziale. Nel terzo tempo Busto sbaglia un rigore con Genoni che colpisce il palo, poi è Gennari a infilare il 6-3. Viola dietro fa gli straordinari non concedendo agli ospiti il sogno della rimonta, nonostante i toscani riescano a risalire fino al 6-5.

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI 6

FLORENTIA SPORT TEAM 5

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI: Viola, Tesolin, Aspesi, Rosano, Benedetti(1), Clemente, Colombo(1), Grampa, Osigliani, Gennari(1), Genoni(1), Sartorello(1), Re(1). All.: Salonia.

FLORENTIA SPORT TEAM: Olmi, Cocchi, Adinolfi, Zannini(1), Cassetti F, Cassetti L, Merli(1), Lolli, Cicali(1), Partesano, Lepore(1), Staffi, Sassi. All.: Ferri.

Arbitro Pavanetto

Parziali 2-0; 2-1; 0-1; 2-3.