La carica dei varesini alle Maldive: ecco chef Victor

Galeotto è stato questo articolo, che raccontava l’avventura di chef Giovanni de Ambrosis e del “pasticcere in missione” Davide Steffenini.

Qualche ora dopo, è arrivata alla redazione una mail che diceva pressapoco “ci sono anch’io!”: ce la mandava Victor Zanotti, che lavora come Italian speciality chef al resort di lusso Vakkaru, a nord delle Maldive.

«Mi chiamo Victor Zanotti, ho 33 anni e sono sposato da 6 – ci ha poi raccontato – ho una figlia di 8 anni. Sono originario del Peru ma sono in Italia da sempre, perchè sono stato adottato da una coppia varesina quando avevo un anno».

Il mestiere di cuoco l’ha affrontato fin da ragazzino: «Ho studiato al de Filippi di Varese – spiega Victor – Dopo essermi diplomato ho lavorato da Canziani come aiuto pasticcere, ma poi mi sono concentrato sulla cucina: ho lavorato in varie zone d’Italia, prevalentemente al nord, imparando molte ricette regionali e usando sempre prodotti locali».

Poi, la giusta esperienza turistica: «Mi sono imbarcato per due contratti sulle “Princess Cruises”, mi poi mi sono fermato perché la mia ragazza è rimasta incinta, e quindi tutto d’un tratto ci siamo ritrovati ad aspettare un bambino. Sono tornato perciò in Italia, lavorando per 9 anni al “Crugnolino” di Mornago. Qui ho imparando molto anche sul campo gestionale».

Dopo il Crugnolino, Victor si è spostato a Castiglione Olona: «Sono diventato responsabile di cucina al ristorante Elisir di Castiglione Olona: lì ho imparato da un grande Giuseppe Falzone l’arte della pizza, soprattutto mi ha insegnato molto sui vari tipi di farine, sia con glutine che senza».

Ora Victor, come Italian speciality chef al resort Vakkaru, è un altro chef varesino alle Maldive, che porta nel mondo la bandiera della cucina italiana: «Sono il responsabile del ristorante italiano e insegno ai ragazzi del posto varie ricette del nostro paese». In bocca al lupo Victor, Varese è con te.