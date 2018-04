La difesa non soffre, gol importanti per Pedrabissi e Palazzolo

BIZZI 6,5: Due prese alte in sicurezza e un paio di parate facili ma importanti

FRATUS 6,5: Spinge bene e con continuità, in difesa si applica bene su Innocenti

RUDI 6,5: Controlla bene con Ferri la difesa senza andare mai in affanno anche nel momento migliore del Castellazzo

FERRI 6,5: Qualche chiusura di ottima caratura in una gara gestita bene con tutta la sua esperienza

BALCONI 6: Prestazione sufficiente. Nulla di eccezionale ma priva di sbavature

MORAO 6,5: E’ una roccia e lo conferma anche questa volta, importante in fase difensiva ma anche a dare respiro alla manovra d’attacco (Lercara s.v.)

MONACIZZO 6: Sta ritrovando la forma migliore e forse questa è una delle notizie migliori di giornata

BATTISTELLO 6: Ancora positivo, continua a dimostrare di meritare il posto da titolare. Unico neo: oggi si vede poco in attacco

PALAZZOLO 6,5: Undicesimo gol stagionale e gara chiusa. Non brilla ma mette il sigillo sulla vittoria (La Ferrara s.v.)

ZAZZI 5,5: A volte indolente, fa l’assist per il gol di Palazzolo ma non basta per raggiungere la sufficienza

PEDRABISSI 6,5: Ritrova il gol e lo fa nel momento più importante. Spezza l’equilibrio di inizio gara e lo fa da vero realizzatore

De Carolis 6: Entra e lotta, come al solito. Oggi forse ne prende più di quante ne dà