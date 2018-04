La disavventura di Maya, la cagnolina salita per sbaglio sul diretto per Milano

È scappata dal suo padrone e si è infilata sul diretto Gallarate Milano poco prima che si chiudessero le porte e il controllore fischiasse il via libera alla partenza.

È cominciata così la disavventura di Maya, una cagnolina dispersa giovedì pomeriggio sul treno e ritrovata da alcuni passeggeri a Milano che la hanno consegnata nelle mani della polizia ferroviaria della stazione di Porta Garibaldi.

La cagnolina era salita sul treno partito da Gallarate alle 15.52 di giovedì 26 aprile poco prima che il suo padrone, un uomo originario di Gela, ne denunciasse la scomparsa.

A prendersi cura di quella che inizialmente sembra una cagnolina abbandonata deliberatamente sono stati gli agenti della polizia che, dopo la denuncia di scomparsa, sono riusciti a risalire all’identità del padrone.

Maya ha potuto riabbracciare l’uomo in serata pronti entrambi per fare ritorno in Sicilia.