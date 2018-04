La “Doppia tela del ragno” al Maga di Gallarate

Appuntamento con i libri al museo Maga di Gallarate dove venerdì 6 aprile, a partire dalle 18,30, sarà presente lo scrittore Roberto Pegorini. Milanese di nascita e bergamasco di adozione, Pegorini – che di professione è giornalista – presenterà il suo ultimo romanzo noir, “La doppia tela del ragno”.

Il racconto noir, edito da Nerocromo, è ambientato a Milano e vede protagonista – suo malgrado – un giornalista al quale sono collegati diversi casi di cronaca nera che lo coinvolgono sempre più da vicino. Il volume è il terzo romanzo pubblicato da Pegorini, 49 anni, dopo “Vita a spicchi” (con prefazione di Gianmarco Pozzecco) e “Cuore apolide”.

La serata del Maga – in via De Magri 1 – sarà aperta a tutti e a ingresso libero; con l’autore ci sarà Paolo Chinetti nei panni del moderatore e del “pungolatore”. L’incontro è organizzato in collaborazione con “Carù libri e dischi”.