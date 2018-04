La farmacia Comunale 2 propone l’esame del capello

Il prossimo 9 maggio, presso la Farmacia Comunale 2 di Saronno (Via Valletta, 2) ancora una giornata speciale, questa volta dedicata all’esame del capello e del cuoio capelluto.

È una valutazione efficace, immediata e non invasiva che permette di monitorare e gestire il benessere del cuoio capelluto e dei capelli.

In particolare vengono analizzati:

• Cuoio capelluto: è possibile discriminare la tipologia di cuoio capelluto in normale, sensibile, seborroico e secco

• Forfora: è possibile valutare la presenza di forfora e se si tratta di forfora secca o grassa

• Capello: analizzando la superficie del capello (capacità di riflettere la luce) e lo stato del midollo è possibile valutare la tipologia e lo stato di salute del capello. Trattamenti troppo aggressivi o non adeguati per il tipo di capello possono causare alterazioni più o meno importanti (ad esempio capelli sfibrati o con doppie punte)

• Diradamento: valutazione del grado di diradamento dei capelli

• Bulbo: permette di definire la tipologia del bulbo che può essere sano, grasso, oleoso, ricurvo, atrofico e a punto interrogativo.

A chi è consigliato:

• Donne tra i 35 e i 60 anni

• Uomini tra i 30 e i 40 anni

• Donne e uomini negli stadi iniziali di perdita dei capelli

• Donne e uomini con problemi di forfora

• Donne e uomini con evidente perdita di capelli

• Donne e uomini durante il periodo di caduta dei capelli (periodo autunnale)

• Donne e uomini già intenzionati a comprare un prodotto per capelli

Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita rivolgersi direttamente alla Farmacia Comunale n. 2 o telefonare al numero 02/9622159.