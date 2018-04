La Festa Cittadina porta le “Arti in Gioco”

«Il titolo, scelto dal Consiglio dei Bambini, prende spunto dall’Anno Europeo 2018 dedicato al Patrimonio Culturale, inteso come espressione della diversità culturale ed elemento centrale del dialogo interculturale» afferma l’Assessore Irene Bellifemine.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 maggio. Si inizia alle ore 10 con la tradizionale Messa delle Parrocchie riunite al Camping “La Famiglia”. A seguire il corteo cittadino condotto dal Corpo Filarmonico che si recherà al Parco di Villa Braghenti per l’inaugurazione della Festa.

Come ogni anno le vie principali della città saranno accessibili solo ai pedoni e sarà allestita la lunga tavolata con oltre 1000 posti per il pranzo organizzato dagli Alpini. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, giocoso e spensierato e percorrerla a piedi o in bici e riscoprire il valore della “mobilità dolce”.

Durante la giornata molte le iniziative promosse dalle associazioni del territorio, vero motore e anima della festa, che ci delizieranno con musica live, spettacoli, iniziative artistiche, sportive e ludiche.

«Un ringraziamento speciale – aggiunge l’Assessore Bellifemine – va ai volontari della “Cabina di regia” che da mesi preparano l’evento, coordinati da Gigi Barone coadiuvato da Carlo Malnati».