La Fondazione Monsignor Comi rinnova i vertici

Il Sindaco di Luino Andrea Pellicini ha dato avvio all’iter che porterà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Monsignor Comi di Luino.

La scadenza del commissariamento è infatti prevista per il prossimo 19 maggio. Pellicini ha invitato i sindaci, il Prevosto di Luino e il Commissario Maurizio Pesenti ad un incontro presso il Municipio di Luino per giovedì 16 aprile. In quella sede verranno riepilogate le regole per la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, due di nomina del Sindaco di Luino, due da parte degli altri sindaci della ex Comunità Valli del Luinese, uno infine di nomina del Prevosto di Luino. L’occasione sarà anche quella di ascoltare il Commissario Pesenti sui risultati della gestione di questi anni.