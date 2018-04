La giornata del verde pulito parte dai quartieri

(foto di repertorio)

Anche Varese si animerà per la Giornata del Verde Pulito, domenica 15 aprile.

Diversi gruppi di varesini, armati di guanti protettivi, palette, pinze e sacchi dell’immondizia, scenderanno per le strade e aiutare a ripulire i quartieri.

Da Bizzozero a San fermo e da Calcinate a Bobbiate, passando dalle zone più centrali di Varese saranno diversi i punti dove sono stati organizzati i momenti di “pulizia di primavera”.

A lanciare l’iniziativa anche a Varese è stato il comune, attraverso l’assessorato all’ambiente, benessere e sport guidato da Dino De Simone, che per l’occasione ha coinvolto anche diverse associazioni, cittadini e realtà di quartiere che domenica si rimboccheranno le maniche per rendere più bella la città.

A rendersi protagonisti dell’evento infatti saranno ad esempio Legambiente, gli Amici di Bizzozero, il centro diurno il Viandante, i genitori di San Fermo e molti altri varesini in diversi quartieri.

«Questo appuntamento – spiega l’assessore Dino De Simone – rappresenta una importante occasione di partecipazione dei cittadini, di associazioni e gruppi di volontariato, che decidono di prendersi cura attivamente della propria città. È un modo per vivere una giornata insieme dedicando amore nei confronti dei nostri beni comuni».

Gli appuntamenti della Giornata del Verde Pulito, domenica 15 aprile:

Bizzozero: alle 9 con gli Amici di Bizzozero in piazza Sant’Evasio

Varese centro: dalle 9.30 con il centro diurno “Il Viandante”in via Grandi

Varese centro: dalle 9 con Legambiente in via Rainoldi 14

San Fermo: dalle 9.30 con i Genitori di San Fermo in via Monfalcone

Calcinate degli Orrigoni: dalle 9.30 con Utopia Tropicale in largo della Pesa

Calcinate degli Orrrigoni: dalle 9 con Alessandro Goitan in via Valle Luna

Bobbiate: dalle 15 con Francesco Paolucci in piazza Bossi

Per partecipare è possibile scrivere una e-mail, sia come singoli che come gruppi, a direzione.ambiente@comune.varese.va.it. Guanti, sacchetti e altro materiale per la pulizia saranno forniti dai referenti, ma chi ne avesse di propri è pregato di portarli.