La giornata della visibilità Lions

Domenica 8 aprile, sul lungolago di Luino (piazzale Chirola di fronte al Camin Hotel) i Lions Club di Luino, Laveno S. Caterina del Sasso, Luvinate Campo dei Fiori, Gavirate, Porto Ceresio Regio Insubrica, Marchirolo Valli del Piambello aspettano solo di essere “scoperti” dal pubblico in occasione della “Giornata della visibilità Lions”.

PROGRAMMA

Dalle ore 10.00 screening diabete e cardiologico; simulazione “guida in stato di ebrezza” a cura della Croce Rossa di Luino e medici cardiologi; esame podoscopico per bambini.

Ore 11:30 inaugurazione alla presenza delle autorità con inni della Banda Musicale Cittadina di Luino e Filarmonica di Cocquio Trevisago. Saranno illustrate le attività dei Lions Club per promuovere i loro scopi e finalità.

Ore 15:30 premiazione dei disegni “Poster per la Pace”, in collaborazione con le Scuole Secondarie della zona.

Ore 16:00 chiusura manifestazione.

Ore 18.00 S. messa nella Chiesa Parrocchiale (piazza Papa Giovanni XXIII). Durante tutta la giornata intrattenimenti per bambini con gonfiabile, zucchero filato e animazione a cura di Creatoridisorrisi.net.