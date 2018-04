La gita diventa un gioco con l’app “Sacro Monte Kids”

La passeggiata al Sacro Monte diventa un gioco e un’occasione per imparare divertendosi.

Questo grazie a “Sacro Monte Kids” nuovissima applicazione digitale, creata da Art Stories, nell’ambito di Varese4U, progetto corale sviluppato per valorizzare i beni Unesco della provincia di Varese.

Giochi di osservazione, storie, caccia ai dettagli e molto altro in questa app pensata per i piccoli turisti italiani e stranieri, gli studenti, le famiglie e non solo.

«L’obiettivo di questo progetto digitale è quello di accompagnare i visitatori tra le stradine del borgo e lungo la via sacra – spiega Giovanna Hirsch di Art Stories – . Grazie alla geolocalizzazione, passo dopo passo, si esplora il sito Unesco in modo divertente, innovativo e allo stesso tempo istruttivo. In collaborazione con Archeologistics abbiamo individuato alcuni personaggi legati all’arte, all’architettura o alla storia che abbiamo trasformato nelle nostre guide. L’app segue il percorso dei visitatori e li accompagna con giochi, quiz, informazioni e approfondimenti».

L’app è disponibile da questa mattina è può essere scaricata da Google Play o App Store.

Art Stories è una start-up innovativa a vocazione sociale. Sviluppa app educative sui beni culturali, rivolgendosi al pubblico di famiglie con bambini. Nasce a Milano nel febbraio 2015, e nel giugno 2015 vince TIM WCAP, bando di Telecom Italia che individua le imprese più innovative in Italia. A Luglio 2015 vince IC Innovazione Culturale, bando di Fondazione Cariplo attraverso cui sviluppa il progetto rivolto alle scuole www.bartolomeo.info. A maggio 2015 la app Art Stories Duomo viene scelta da Veneranda fabbrica del Duomo come contenuto educativo per famiglie, all’interno della app sulla Cattedrale.