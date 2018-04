La International Police Association festeggia 30 anni di attività

La sezione Va2-Malpensa dell’International Police Association festeggia il trentennale dalla fondazione: i festeggiamenti si terranno al Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo, domenica 15 aprile.

Un evento alla presenza delle più importanti autorità provinciali e di tutti i soci di I.P.A. Malpensa appartenenti a Polizia Di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera.

«L’I.P.A. (International Police Association), nel contesto internazionale, è un organo del Consiglio Economico e Sociale d’Europa, dell’ONU e dell’O.A.S. Recentemente gli è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO”. E’ un organismo apolitico, presente in ben 61 Stati sparsi nei cinque continenti

e conta nel mondo oltre 375.000 aderenti, di cui circa 15.000 solo in Italia. Il motto dell’Associazione rispecchia la finalità per la quale si è costituita: “Servo per amikeco” che,

in esperanto, significa “Servire per amicizia”. Per farne parte è richiesta l’iscrizione mediante tesseramento riservato ai componenti delle Forze di Polizie ad Ordinamento Nazionale dello Stato e le Polizie ad Ordinamento Locale».

«Dalla fondazione del Comitato locale Malpensa molta “strada” è stata fatta e preziosi sono stati i traguardi raggiunti, ma lo spirito e l’impegno quotidiano è rimasto sempre lo stesso: avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere: viaggi-studio, conferenze e dibattiti, incontri ed attività culturali».

Presidente storico del Va2-Malpensa è il Comandante Pilota Mario Boschetti. «Il Trentennale sarà un’occasione di ritrovare tutti i Soci e ringraziare coloro che in questi anni hanno prestato la loro opera e hanno profondamente creduto in questo progetto come il Cav. Mario Merlo, Presidente Onorario per la Provincia di Varese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ed ex Presidente dell’Istituto di Vigilanza Notturna di Gallarate. Le Autorità presenti consegneranno ai soci che da più anni fanno parte dell’Associazione

l’attestato di Fedeltà all’I.P.A. con la medaglia in ricordo del Trentennale».

I festeggiamenti inizieranno alle ore 10 al Castello Visconti.