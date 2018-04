La prima italiana di “The VelociPastor” nel weekend del Gagarin

E’ un weekend molto intenso quello che sta per iniziare al circolo Gagarin di via Galvani 2 a Busto Arsizio. Oltre al classico (e ricchissimo) programma musicale e cinematografico è prevista l’assemblea dei soci del circolo, “il momento più importante dell’anno nella vita di un’ Associazione, quello in cui si rende conto alla base sociale di quanto e come l’ente ha lavorato nei passati dodici mesi”, spiegano dal Gagarin. L’appuntamento è per domenica 15 alle 17.

Ecco tutti gli altri appuntamenti

VENERDI’ 13 APRILE

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30.

SABATO 14 APRILE – h. 22:00

live | Dark Was The Night #6

FRANCESCO PIU + WUDU MEN

Torna Dark Was The Night, la nostra magica serata di blues e derivati, sesto appuntamento!

Questa settimana sul palco l’esplosiva miscela di blues, funky, rock e soul in chiave acustica di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981, accompagnato alla batteria da Giovanni Gaias. Francesco Piu canta e suona strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica: questo giovane bluesman negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale.

Aprono il concerto i local idols Wudu Men, ovvero Mario Bartilucci e Steve Lucignolo, già noti nei Baton Rouge. Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 5 euro.

DOMENICA 15 APRILE

h. 17:00

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

h. 21:00

GAGARIN B-MOVIE GRAN GALA’

Circolo Gagarin in collaborazione con Dirty Tape Production è orgoglioso di presentare B-Movie Gran Galà: un’intera serata dedicata al cinema spavaldamente di serie B!

Il succulento (e truculento) programma della serata:

PRIMA ITALIANA di The VelociPastor

Dopo aver perso i genitori un prete intraprende un viaggio in Cina dove acquisisce dei poteri mistici che gli permettono di trasformarsi in dinosauro. Una prostituta lo convincerà ad usare le sue nuove abilità per combattere il crimine. E i ninja.

OSPITE SPECIALE il regista Brendan Steere

In apertura: proiezione di “Presepe Vivente”

Una coppia neo pagana viene tormentata da presenze divine dopo che Agave, la protagonista, si punge sistemando il presepe e alcune gocce di sangue cadono sulle statuette.

Con la presenza del regista Lorenzo Fassina