La Liberazione si celebra ad Arcisate, Brenno e Velmaio

Mercoledì 25 aprile appuntamenti per le celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione nei tre principali centri del paese.

Si inizia a Brenno Useria alle 9.45 con il ritrovo in piazzale Broggini per il corteo fino alla Chiesa di Santa Maria Immacolata con il Corpo musicale di Brenno Useria.

Ad Arcisate il ritrovo è alle 10 in via Roma di fronte al Palazzo Comunale, dove si terrà l’alzabandiera prima della formazione del corteo per la Basilica di S. Vittore, accompagnato dal Corpo musicale di Arcisate.

Infine appuntamento a Velmaio, alle 11.15, per la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti.

QUI la locandina con il programma dettagliato