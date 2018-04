La luna rapita e l’elefante in salotto, un maggio di autori e libri alla Biblos

Si parte con una doppia giornata di eventi domenica 5 maggio: dalle 10.00 alle 13.00 alla libreria di piazza Libertà sarà ospite Domenico Aliperto, autore del romanzo storico Non conquistammo che sabbia, pubblicato da Bianca e Volta edizioni e che, già la scorsa volta, aveva riscosso grande successo con il pubblico della libreria. Alle ore 17.30 sarà invece il turno di Lisa Negrelli, operatrice d’infanzia di Somma Lombardo, che presenterà il suo primo romanzo intitolato Facile a dirsi amore; a dialogo con lei sarà Martina Ferrario.

Sabato 12 maggio dalle ore 15.00 sarà in libreria Flavia Selli con il suo noir Il bianco e il nero.

Domenica 13 maggio dalle ore 10.00 torna in libreria una cara amica di Biblos: Marinella Gagliardi Santi, autrice milanese con la passione per il mare e per la navigazione. Sarà in libreria con il suo quarto romanzo, Le allegre messe funebri, pubblicato con Europa edizioni.

Grande appuntamento poi domenica 27 maggio alle ore 18.00 con Alessandro Barbaglia, libraio e scrittore: sarà in libreria per presentare il suo nuovo romanzo, L’atlante dell’invisibile, in uscita il 22 maggio e pubblicato da Mondadori. Il suo primo romanzo, La locanda dell’ultima solitudine continua a riscuotere molto successo, è stato nella cinquina finalista al Premio Bancarella 2017 ed ha avuto molti altri riconoscimenti. Di lui è stato detto che con uno stile romantico e inimitabile, capace di portare in poche pagine il lettore dal riso alla commozione più profonda, Alessandro Barbaglia con questo suo secondo romanzo regala a chi lo legge un gioiello che raggiunge straordinarie vette di intensità e poesia. Trama: Ismaele, Dino e Sofia hanno 42 anni in tre quando nel 1989, in una sera di fine estate, rapiscono la luna in segno di protesta. Vivono a Santa Giustina, un lontanissimo paese fatto di baite di legno ai piedi delle Dolomiti che sta per essere sommerso da un lago artificiale, portandosi dietro tutti i loro ricordi, le gare con le lumache, il prato del castagno, i primi baci…

Giovedì 31 maggio alle ore 18.00 la libreria ospiterà invece Barbara Fiorio, autrice Feltrinelli che dopo aver conquistato il pubblico +con il libro Qualcosa di vero, torna in libreria a partire dal 19 aprile con Vittoria, un romanzo che vi conquisterà fin dalla prima pagina.

A dialogo con lei, la scrittrice locale (ed amica della libreria) Laura Orsolini.

Ci sono poi i week-end di firmacopie in libreria

Sabato 19 maggio dalle ore 10.00 Francesco Sturaro firmerà le copie del libro Il gigante dal cuore di panna, Biance e Volta edizioni

Domenica 20 maggio dalle ore 10.00 sarà invece ospite Chiara Giudici, autrice del thriller La zattera in Duomo, 0111 Edizioni, ambientato ovviamente nel capoluogo lombardo.

Sabato 26 maggio torna con il nuovissimo giallo dal titolo Oltre i limiti del male Giampiero Del Corno, autore che riscuote sempre molto successo in libreria e il cui nuovo romanzo era atteso da moltissimo tempo.

Domenica 27 maggio sarà nella libreria della sua città, per un firmacopie a partire dalle ore 10.00, Fabio Castano con il suo romanzo dal titolo accattivante: C’è un elefante verde in salotto, pubblicato da Europa Edizioni (qui l’intervista).