La meraviglia fiorita di Garabiolo

Fontane che diventano magnifici cesti fioriti, qualche pezzo di legno accatastato e pronto per il camino della prossima stagione è un balcone sulla valle carico di gerani.

Garabiolo, la frazione di Maccagno con Pino e Veddasca non finisce mai di stupire grazie all’inventiva dei suoi abitanti che si trasformano in veri e propri cultori dell’arte: i fiori sono i colori, la natura e gli scorci del paese la loro tavolozza.

“Garabiolo in fiore” ha preso il via e il borgo si trasforma in un meraviglioso giardino fiorito, ricco di colori e profumi, fino al 6 maggio.

Ci sarà una speciale esposizione di piante spontanee e medicinali con Mario Vassuri ed i laboratori artistici-sensoriali, curati dai ragazzi della Scuola Primaria di Maccagno, che si svolgeranno invece domenica 6 maggio