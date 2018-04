La minoranza all’attacco sulle condizioni delle strade

“In queste settimane l’attuale Amministrazione compie tre anni, abbiamo visto pochi fatti e tante promesse…”.

Cominciava così il comunicato stampa inviato dalla minoranza di Gavirate il 5 aprile del 2017.

Oggi, a distanza di 12 mesi, il capogruppo Lucchina lo inoltra nuovamente alla stampa, con le stesse foto spedite l’anno scorso: foto che raffigurano buche nelle strade della città.

Un errore? «No, non abbiamo sbagliato, abbiamo utilizzato lo stesso comunicato del 2017, le medesime foto a riprova che dopo 12 mesi nulla è cambiato, quando si aspetta a sistemare la nostra viabilità per la sicurezza dei cittadini»

«Speriamo che l’avvicinarsi delle elezioni spinga ad intervenire in tal senso, anche se saranno asfaltature elettorali speriamo comunque che siano realizzate», conclude Lucchina.