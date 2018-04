“La moda maschile non è un capriccio”. A Casa Zegna una mostra sul prêt-à-porter

Un tuffo nella moda maschile, dal ’69 alla fine degli anni ’70. In occasione del cinquantesimo anniversario dell’ingresso di Ermenegildo Zegna nel settore del ready-to-wear, il Gruppo Zegna ospiterà una mostra d’archivio presso la storica Casa Zegna di Trivero, dove il fondatore aprì il lanificio nel 1910.

Questa mostra d’archivio, “Uomini all’Italiana 1968”, offre uno sguardo in profondità sulle origini del Ready-to-Wear Zegna nel decennio che va dal 1968 alla fine degli anni ‘70.

La storia, raccontata attraverso fotografie, materiale d’epoca e capi di abbigliamento vintage provenienti in prevalenza dagli archivi storici dell’azienda, accompagna i visitatori alla scoperta di tessuti e abiti di alta qualità passando dalla commercializzazione artigianale alla maestria sartoriale, fino ad arrivare all’affermazione di un brand lifestyle di lusso.

Era il 1968 quando Angelo e Aldo, figli di Ermenegildo Zegna, decisero di espandere l’azienda e di avvicinarsi al Ready-to-Wear. Come aveva fatto il padre con i tessuti maschili di alta qualità, i due fratelli riuscirono con lungimiranza e intuito ad anticipare i cambiamenti che si stavano verificando nella società italiana e a modernizzare la loro offerta per adeguarsi al mercato.

Ricorrendo all’aiuto di tecnici specializzati, redattori di moda e fotografi, Angelo e Aldo industrializzarono un’arte sartoriale secolare senza dimenticarsi dell’eccellenza, caratteristica dei tessuti Zegna. Fu una mossa decisiva che, basandosi su una solida combinazione di creatività, artigianalità e innovazione applicate alle competenze tradizionali, diede inizio a quella che sarebbe diventata una proposta di lusso integralmente verticalizzata che comprende oggi una gamma completa di abbigliamento e accessori.

“Zegna si confronta con la confezione in un momento in cui il modello fordista dell’abitificio moderno è al suo massimo sviluppo, e anche prossimo all’entrata in crisi. Di questa peculiare e liminare situazione Zegna si fa interprete, agendo in un clima in cui matureranno presto istanze post-fordiste: la possibilità di crescita indefinita dei volumi produttivi sta per mostrare i propri limiti e si affacciano esigenze di realizzare prodotti di alto livello più sofisticati, mentre i consumatori richiedono beni sempre più diversificati”, commenta Mario Lupano, professore all’Università IUAV di Venezia, che ha curato il saggio dedicato alla Mostra.

Lupano inoltre ha introdotto nello studio di Zegna un nuovo e innovativo di misura della costruzione conosciuto meglio come Metro Strutturale per la personalizzazione delle taglie. “La ricerca di Zegna è dunque guidata dall’urgenza di affinare ulteriormente il senso del “vestir bene” e di creare una vicinanza tra produzione in serie e mondo sartoriale, inseguendo il paradosso del su misura industriale”.

La nascita del Ready-to-Wear Ermenegildo Zegna, altro esempio dello spirito pionieristico dell’azienda, diede inizio a una nuova era nel campo dell’abbigliamento maschile. Per riuscire in questa impresa, Angelo and Aldo misero a punto un programma dettagliato che abbracciava tutti gli aspetti della tradizione sartoriale; dal design alla produzione, via via fino alla promozione avanguardistica di un’evoluzione sociale, con l’intenzione di creare e diffondere lo stile italiano ed elevare l’importanza della vestibilità e della portabilità. In un periodo in cui Ready-to-Wear significava standardizzare le taglie, i due fratelli Zegna si concentrarono sulle corporature, sulle attitudini e sui gusti individuali. Definirono tre linee specifiche per le giacche – GR22, GR33 e GR44 – in grado di esaltare il fisico maschile mascherandone i difetti.

Per promuovere questo nuovo paradigma, Zegna creò il magazine TOP, nome con cui all’epoca venivano definite le lane più pregiate. In parte catalogo e in parte rivista di moda, TOP trattava gli argomenti più svariati, dai nuovi tessuti e tendenze di abbigliamento maschile alle automobili, alla cultura e agli stili di vita nascenti.

Maria Luisa Frisa, critica di moda, curatrice e Direttore del Corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali all’Università IUAV di Venezia, che ha collaborato scrivendo il capitolo “La moda maschile non è un capriccio”, sottolinea il link tra moda e stile. “Moda e stile si mescolano nel linguaggio che Zegna introduce per comunicare la propria idea di prêt-à-porter, unica nel panorama della confezione maschile nazionale perché fondata sulla volontà di estendere alla produzione su larga scala una qualità sartoriale a cui non si vuole e non si deve rinunciare: un vero progetto di design industriale, sviluppato a partire dall’osservazione di uomini reali”.

Prosegue poi spiegando l’approccio unico di Zegna, “la diversificazione corrisponde perfettamente alle strategie che Zegna mette in atto e che promuovono l’eleganza coordinata, o forse sarebbe meglio dire quell’idea di total look alla base dell’Italian style che ci renderà famosi nel mondo”.

Angelo e Aldo, andando oltre i tessuti e la produzione di massa, posizionarono l’azienda come brand lifestyle la cui proposta di Ready-to-Wear cominciò ad essere venduta attraverso corner in franchising e nel 1976 fu presentata per la prima volta a PITTI. Nei cinquant’anni successivi, Ermenegildo Zegna continuò ad ampliare l’offerta e a consolidare il suo ruolo di protagonista internazionale dell’eccellenza nell’abbigliamento e negli accessori maschili.

Così come la seconda generazione aveva fatto negli anni ‘70, la terza generazione – capitanata da Gildo Zegna in qualità di CEO – ha compiuto un altro passo avanti importante iniziando lo sviluppo retail dell’azienda con l’apertura della prima boutique monomarca nel 1980 a Parigi. Nel 1991 Zegna è stato il primo brand di moda a penetrare il mercato cinese aprendo il suo primo store a Pechino. La terza generazione ha contribuito a rendere Zegna un brand di lifestyle di lusso a livello globale con un forte focus sulla strategia omnichannel. Oggi le collezioni Ready-to-Wear Ermenegildo Zegna sono distribuite in 504 negozi monomarca Zegna (di cui 272 di proprietà del Gruppo) in oltre 100 paesi nel mondo.

UOMINI ALL’ITALIANA 1968.

La confezione Zegna: dalla sartoria all’industria, sarà aperta ogni domenica (dalle 14.30 alle 18.30) dal 6 maggio al 28 ottobre 2018.