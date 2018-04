La nuova tendenza beauty delle donne: il trucco permanente

Ogni stagione porta con sé un carico di novità e tendenze per quanto riguarda il campo della moda. È così anche nel mondo della bellezza, uno dei pochi comparti che sembra non conoscere crisi e per il quale, anzi, le richieste continuano a crescere di anno in anno.

In questo settore si assiste ad una ricerca costante finalizzata a fornire all’utente finale sempre più soluzioni utili per migliorare il suo aspetto estetico cercando, al contempo, di ridurre anche costi e invasività dei trattamenti offerti.

Per la verità ciò che caratterizza l’epoca moderna è anche una ricerca spasmodica di risparmio di tempo; un’esigenza avvertita anche dalle donne e che trova naturale appagamento nel prodotto che stiamo per presentare qui di seguito.

Il settore è sempre quello dell’estetica, quindi bellezza e cosmesi; una delle armi principali a disposizione delle donne per migliorare il proprio aspetto è, da sempre, il make up: un qualcosa che va curato e sistemato con frequenza per essere al meglio.

Ebbene una delle ultime tendenze del settore ci parla di una soluzione efficace per avere un make up sempre al meglio e duraturo: il trucco permanente. Di cosa si tratta? Andando a leggere in rete, ad esempio sul portale di riferimento Truccopermanente.it, si parla di un make up che viene inserito direttamente sotto pelle così da risultare duraturo nel tempo.

Il meccanismo è alquanto semplice: si procede utilizzando pigmenti di colore, che devono necessariamente essere assorbibili dalla pelle e ipoallergenici onde garantire la salute del paziente, da inserire con apposito strumento nei primi stati dell’epidermide. Il meccanismo richiama alla mente quanto avviene con il tatuaggio, solo che in quest’ultimo caso l’inchiostro viene depositato in strati di pelle più profondi; non a caso il tatuaggio è definitivo, mentre il trucco permanente tende a scomparire dopo qualche mese in quanto riassorbito dalla pelle.

Per applicare questo trattamento si fa ricorso ad un macchinario che richiama a sua volta quello utilizzato dai tatuatori, con una serie di piccoli aghi grazie ai quali si va a inserire sotto pelle l’inchiostro.

I vantaggi di questo approccio sono presto detti: le donne che decidono di sottoporsi al trattamento avranno un make up naturale e brillante per diversi mesi, senza quindi la necessità di dover ritoccare con frequenza costante il proprio trucco. Risultato che ovviamente con il tempo andrà a sparire, si parla di circa12 mesi, così da non essere definitivo nel caso in cui si decidesse di cambiare.

E il trucco permanente è oggi un trattamento molto richiesto dalle donne per tutti i motivi sopra detti: per i suoi vantaggi estetici, per la comodità di non dover ritoccare il trucco in continuazione; e non ultimo, per la crescente esigenza di bellezza estetica tipica dei nostri giorni.