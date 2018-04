Tra la Openjobmetis e la settima vittoria c’è di mezzo l’ex Vitucci

Vietato, vietatissimo, tirare il fiato. La Openjobmetis che arriva da sei vittorie consecutive in campionato e che è salita sino al sesto posto in classifica si trova a dover affrontare – domenica 29, ore 19 – l’appuntamento sulla carta più abbordabile di questo finale di stagione.

Sulla carta, appunto, perché la Happy Casa Brindisi non è ancora salva dal punto di vista della matematica, e per mettersi al sicuro ha ancora bisogno di una vittoria per evitare sgradite rimonte da parte di Pesaro e Capo d’Orlando. Ecco perché Varese non può permettersi rilassamenti, soprattutto in un momento delicato come questo, in cui i margini di errore sono ridotti al minimo. Gli altri campi prevedono tanti scontri importanti per le squadre a cavallo dei playoff (Cantù-Reggio, Cremona-Brescia, Avellino-Sassari) ma per prima cosa la Openjobmetis deve fare gara su se stessa, anche perché vincendo i tre scontri residui i playoff sarebbero garantiti.

L’avversaria di turno, Brindisi, ha in panchina un ex importante e discusso, Frank Vitucci, l’allenatore di quegli “Indimenticabili” che cinque anni fa, di questi tempi, stavano facendo sognare tutto il popolo biancorosso. Possibile che il tecnico veneziano venga fischiato da parte del pubblico (il suo addio per Avellino lasciò l’amaro in bocca a tutti), altrettanto possibile che il buon Frank tenga a fare bene in quello che è stato il suo palazzetto. Certo, la Happy Casa non arriva nelle condizioni migliori a Masnago: i salentini hanno esaurito le mosse di mercato ma poi sono rimasti senza uno dei giocatori chiave, Nic Moore, infortunatosi nel corso del match con la Betaland poi perso in volata da Brindisi.

A dare motivazioni ai biancorossi potrebbe esserci anche il ricordo della gara di andata: come lo scorso anno infatti, il match del PalaPentassuglia segnò uno dei momenti più difficili della stagione con una sconfitta dolorosa segnata da una clamorosa rimonta firmata Okoye e Wells che valse il supplementare ma anche dai canestri di Smith che alla fine ricacciarono indietro un’Openjobmetis in cui Hollis fu, ancora una volta, fardello pesante.

«La Happy Casa sta lottando per la salvezza matematica anche se i 4 punti di vantaggio e i calendari le danno un po’ di tranquillità – spiega alla vigilia Attilio Caja – Però, anche leggendo le loro dichiarazioni, ci aspettiamo una squadra che giustamente farà di tutto per prendersi quei due punti che fanno molto comodo anche a noi. Come in ogni partita non possiamo permetterci di giocare a chi segna un punto in più ma dobbiamo sempre pensare a subirne uno in meno: Brindisi ha giocatori di talento come Smith (all’andata fece parecchi danni alla difesa biancorossa) ma anche come Tepic o Mesicek. Con Smith inoltre c’è Suggs: sono i due giocatori da cui passa buona parte dell’attacco di Vitucci».

Caja poi cita il gruppo italiano a partire da Giuri e Iannuzzi, quest’ultimo che – sotto sotto – continua a piacere all’allenatore varesino che lo ha già diretto nella nazionale sperimentale e che secondo i rumors lo gradirebbe per la prossima stagione (ma non alle cifre scritte sul contratto con Torino, visto che a Brindisi è in prestito).

