La palestra “riconsegnata” ai ragazzi. E’ soddisfatto come non mai il presidente del Consorzio della Valbossa e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Simone. I lavori di rifacimento del pavimento sono terminati e dopo una lunga traversia, burocratica e non solo, la struttura è tornata agibile.

«È vero, c’è voluto del tempo e qualche disagio che avremmo volentieri evitato, ma il risultato è eccellente. La palestra delle scuole medie sembra più grande, più luminosa e questa settimana gli alunni di Azzate sono tornati a far ginnastica lì».

Le società sportive dovranno invece attendere settembre per ritornare ad usufruire della palestra: ormai la stagione è quasi terminata e le squadre avevano cercato soluzioni alternative.

«I lavori di ristrutturazione del parquet che aveva avuto problemi strutturali molto seri sono costati 250 mila euro ma siamo riusciti a far rientrare nella cifra anche qualche opera in più che ha reso la palestra ancora più accogliente». A verificare lo “stato dell’arte” e “toccare con mano” i risultati dei lavori sono arrivati anche i sindaci che fanno parte del Consorzio della Valbossa, che gestisce la struttura quindi Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo e Cazzago Brabbia e il preside dell’istituto “Leonardo Da vinci” Claudio Lesica.