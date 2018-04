La Paolo Lazzaroni ha acquisito l’Augusta Panettoni Milano 1945

Novità per la Paolo Lazzaroni & Figli spa, società della famiglia Lazzaroni, con sede e stabilimento in Saronno e che opera nel mercato (in oltre ben 65 Paesi) con il marchio “Lazzaroni” per liquori e specialità dolciarie e con il marchio “Chiostro di Saronno” per i prodotti da forno. La storica azienda saronnese ha acquisito recentemente lo storico marchio milanese “Augusta Panettoni Milano 1945”.

“Con quest’operazione – si legge in una nota della società che ha sede in via Gorizia -continua la crescita e l’affermazione dell’azienda nella fascia “premium” dei prodotti da ricorrenza”. Oltre a valutazioni industriali e commerciali a determinare la scelta di allargare l’offerta con questo storico marchio c’è stata anche “una componente sentimentale”. Proprio come la Paolo Lazzaroni e Figli l’Augusta Panettoni Milano 1945 è un’azienda del nostro territorio, fra l’altro cliente antichissimo dell’azienda saronnese.

In questa prima fase logo e packaging dell’azienda milanese hanno subito un restyling, che enfatizza l’elemento cardine del marchio Augusta e cioè la setigia dell’Arco della Pace di Milano, da sempre elemento caratterizzante del marchio.