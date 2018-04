La prossima curatrice della Triennale all’ombra della Torre Civica

E’ stata anche all’ombra della torre civica Paola Antonelli, che sarà curatrice della prossima (la 22esima) Esposizione Internazionale della Triennale di Milano ed è da 23 anni la curatrice per l’architettura e il design al MoMa di New York.

A mostrarlo, uno scatto di sei anni fa: l’architetto, considerato uno tra i 100 più influenti personaggi del mondo nelsettore delle arti, è stata ospite nel luglio del 2012, insieme a Rosita Missoni, di un aperitivo “internazionale e femminile” sulla terrazza della sede di Unione Industriali di Varese, prima di essere ospite a Villa Panza in un incontro organizzato dall’ordine degli architetti di Varese. Fu un incontro straordinario: la Antonelli viveva a New York ormai da molto tempo, e non si pensava che sarebbe tornata nella sua Lombardia, dove sono nati i suoi genitori e dove ha studiato (al politecnico di Milano).

L’incarico sulla Triennale di Milano è il primo che accetta al di fuori delle sue attività al MoMa, quindi il suo primo incarico “extra” da oltre vent’anni.

Paola Antonelli è stata presentata questa mattina, 20 aprile 2018, nel corso della conferenza stampa che ha presentato il nuovo direttore generale della Fondazione La Triennale di Milano e i quattro Curatori di settore, che sono stati presentati alla stampa in una conferenza a cui ha partecipato anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e Stefano Boeri, Presidente della Fondazione.

Il nuovo direttore Generale è Carlo Morfini, mentre i nuovi curatori di settore sono: Umberto Angelini per il settore Teatro, da

nza, performance, musica; Lorenza Baroncelli per il settore Architettura, rigenerazione urbana, città, con delega al coordinamento artistico; Myriam Ben Salah per il settore Arti visive, new media, fotografia, cinema, televisione; Joseph Grima per il settore Design, moda, artigianato.

«La Triennale di Milano – ha spiegato Stefano Boeri – intende ampliare e rafforzare la sua rete di collaborazioni a livello internazionale. In quest’ottica, oltre a Paola Antonelli , curatrice per l’architettura e il design al Museum of Modern Art di New York e curatrice della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, alcune figure di spicco del mondo del design, dell’arte e della cultura collaboreranno nei prossimi mesi con l’istituzione».