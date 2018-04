La Questura espelle cinque stranieri irregolari

La Questura di Varese nel corso degli ultimi giorni ha dato esecuzione a 5 provvedimenti di espulsione emanati a carico di altrettanti cittadini extracomunitari rintracciati in posizione irregolare sul Territorio Nazionale.

Nella giornata di lunedì scorso, una cittadina cingalese è stata rintracciata nel comune di Varese dagli agenti della Squadra Volanti; la donna, in posizione irregolare sul territorio dello Stato e con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e in materia di immigrazione, è stata accompagnata alla frontiera aerea di Malpensa.

Il giorno seguente, nell’ambito di un controllo degli uomini della Squadra Mobile nel territorio del comune di Varese, un cittadino ivoriano, già raggiunto in passato da diversi provvedimenti di espulsione e gravato da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Torino, dove sono state ultimate le procedure finalizzate all’espulsione dal territorio nazionale.

Nella giornata di mercoledì, invece, un cittadino tunisino, scarcerato dalla Casa Circondariale di Busto Arsizio, con precedenti per rapina, lesioni, stupefacenti, nonché per reati in materia di immigrazione, è stato accompagnato dagli agenti all’aeroporto di Malpensa.

Al medesimo scalo aeroportuale, infine, gli agenti della Polizia di Stato hanno accompagnato un cittadino brasiliano, anch’egli scarcerato dall’istituto di pena bustocco e in precedenza arrestato dalla Guardia di Finanza di Malpensa per reati in materia di stupefacenti.