“La solidarietà è della nostra taglia”, sottotitolo: scoprite come la solidarietà può essere di moda. Torna la bella iniziativa organizzata da Enaip e una serie di negozi varesini. L’evento è in memoria di Barbara Pinchetti e il ricavato sarà devoluto all’AIL Varese Onlus, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi.

Domenica 29 aprile alle ore 18 al teatro Apollonio sfileranno gli abiti più di moda quest’estate e la manifestazione sarà curato dagli studenti dell’Enaip. Ma non è tutto.

Spiega Sabrina: «Quest’evento ha ormai quattro anni ed ha sempre avuto molto successo. Ma quest’anno ci siamo “intrufolati” anche noi con il nostro progetto “Provate a fermarci” . Siamo un gruppo di ragazze e ragazzi, tutti varesini, con disabilità e malattie diverse, anche rare; lo scopo è innanzitutto quello di sensibilizzare le persone e spiegare a tutti quelli che ci vogliono ascoltare quante malattie ci sono oggi e quanti giovani vivono in situazioni di gravi difficoltà.

Ma quel che ci importa di più è dimostrare che nonostante tutti i problemi, gli ostacoli che ci troviamo davanti, noi non ci arrendiamo mai e continuiamo a inseguire i sogni e ci impegniamo al 1000% per raggiungere i nostri obiettivi.

Non e facile in questi casi ma noi andiamo avanti con coraggio e con un gran sorriso sempre in volto». Non ci credete? Guardate il video.

INFORMAZIONI

Domenica 29 aprile, ore 18 Teatro Apollonio. Costo biglietto 5 euro