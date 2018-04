La stazione spaziale cinese è finita nel Pacifico

È tutto finito. La stazione spaziale cinese si è disintegrata nell’Oceano Pacifico alle 2.16 ora italiana. Tanto rumore per nulla: come molti esperti avevano ipotizzato la stazione non ha neppure sfiorato l’Italia. Resta il problema, quello sì vero e reale, dei rifiuti spaziali 13.000 gli oggetti che fluttuano nel cielo sopra le nostre teste.

Qui sotto riportiamo la nota dell’ASI, L’Agenzia Spaziale Italiana.