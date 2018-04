Con la storia di Adil ripartono i “Cenaforum”

Riprendono gli appuntamenti di “Cenaforum” a Sesto Calende

L’associazione Pace e Convivenza prosegue il percorso culturale “Sguardi sul mondo” con il primo Cenaforum dell’anno 2018, insieme a Fondazione Piatti Onlus e alle donne di Oltre le porte, che ci propongono dopo il film un buffet di cucina marocchina.

Il film è “MY NAME IS ADIL”, regia di Adil Azzab, Andrea Pellizzer e Magda Rezene. E’ un film biografico, frutto dell’incontro in un laboratorio di linguaggi multimediali tra Adil giovane immigrato dal Marocco, Magda di famiglia eritrea, Andrea regista e formatore, e della successiva campagna di crowdfunding, sostenuta da G. Salvatores. Il distributore Unisona ha organizzato un tour on demand 2017/2018 rivolto a scuole e sale cinematografiche.

“Lo abbiamo scelto – spiegano gli organizzatori – perché il film, con il suo linguaggio semplice ma profondo, ci parla e ci coinvolge su due livelli: uno personale, con la storia di un ragazzino che rivendica il suo diritto a studiare e costruirsi un futuro migliore migrando; e uno universale, con il vissuto di sogni e paure di un adolescente che, più grande, ritorna nel suo paese per riscoprire le sue radici: perché “solo se sai da dove vieni, puoi sapere chi sei”».

Dalla scheda film: “Quella di “My name is Adil”, e del progetto che ha permesso di realizzarlo, è una storia unica ed esemplare insieme, che ci parla della capacità di credere nei propri sogni, del significato dell’accoglienza e delle possibilità generative dell’incontro con gli altri.” “Il film accompagna lo spettatore nel percorso del protagonista adolescente alla scoperta di un nuovo mondo: l’Italia non è il Paese delle città favolose e della ricchezza facile sognata nell’infanzia, ma offre ad Adil la possibilità di studiare, vivere nuove esperienze e costruire nuovi legami”.

La serata è a offerta, per coprire i costi dell’iniziativa.

L’appuntamento è per venerdì 13 aprile dalle 19.45 alla Fondazione Piatti di via Lombardia 14, Sesto Calende