La storia della beata Giuliana alla Ubik

Il romanzo di Tito Olivato Non sono più mia, continua a camminare e a farsi largo nelle librerie attraverso diverse presentazioni. Questa volta l’appuntamento è alla Ubik in piazza San Giovanni a Busto Arsizio. Per l’occasione, l’autore sarà moderato dalla docente, scrittrice e giornalista Laura Vignati.

Il libro parla della storia di Giuliana, cara ai bustocchi, ma anche agli abitanti del Sacro Monte di Varese, dove la beata ha vissuto per oltre quarant’anni e dove è morta. Le sue spoglie, assieme a quelle della Beata Caterina da Pallanza, sono presenti nella Cappella delle Beate in Santuario.

L’opera fa luce su questo personaggio e in libreria saranno riferiti particolari inediti e interessanti della vita di Giuliana. Quindi 3 maggio alla Ubik ore 18.00 per parlare ancora una volta di più di una figura di storia locale dai confini decisamente più ampi.