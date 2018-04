LA TARTARUGA:  arredatori di spazi esterni di tendenza

Nel settore dell’arredamento per l’outdoor, il punto di riferimento sul territorio è sicuramente La Tartaruga, di Cassano Magnago.

Da La Tartaruga si studiano soluzioni per l’esterno dal 1976, operando per privati ed esercizi commerciali.

La ricerca di un design che sappia coniugare la tradizione con le più recenti tendenze del settore, insieme alla capacità di incontrare le esigenze di una vasta tipologia di clienti, ne fanno una realtà d’eccellenza.

Lo spazio è protagonista della missione de La Tartaruga a tutto tondo: se da una parte lo showroom offre il meglio in fatto di arredamento da esterni, pergolati, coperture, barbecue, dall’altra propone soluzioni d’eccellenza nel settore camini e stufe, dimostrando la propria efficienza anche nella valorizzazione dell’indoor.

LA VOSTRA CUCINA … ALL’APERTO: al via i corsi di BARBECUE

La riconosciuta professionalità de LA TARTAURGA non si ferma all’aspetto di progettazione, servizio e fornitura. La qualità del prodotto diventa veramente fruibile solo se si è in grado di viverla pienamente, e il team de La Tartaruga lavora anche per questo. La professionalità con cui il personale sa progettare e consigliare il meglio per soddisfare l’esigenza della clientela si unisce a un’ampia proposta di eventi mirati a suggerire al pubblico come rendere insostituibile il tempo trascorso nell’outdoor, come nel caso delle dimostrazione gratuite di barbecue che sono in programma il 7 e 14 aprile, il 5 e 19 maggio e i corsi di cucina previsti per il prossimo 30 maggio, 6 e 13 giugno e 4 luglio.

Per vivere l’outdoor a 360 gradi, La Tartaruga porta le vostre cucine all’aperto con la sua proposta barbecue! Esperti della griglia o neofiti dei fornelli, buongustai o semplici amanti del buon cibo: La Tartaruga pensa a tutti, e, per avvicinarvi al mondo della cottura all’aperto, ha studiato una fitta serie di dimostrazioni e un corso di cucina barbecue. Le giornate di approfondimento gratuite vedranno gli esperti dei prestigiosi marchi Napoleon e Outdoor Chef impegnati a sfatare il mito che vuole la griglia protagonista solo quando si parla di carne. Saranno dunque i professionisti di due preziosi collaboratori affermati a livello internazionale e da anni dediti al mondo della cucina outdoor a spiegare al pubblico de La Tartaruga la versatilità delle griglie svelando tutti i trucchi del mestiere. Una piacevole novità per ribadire la professionalità de La Tartaruga a tutto tondo.

AMORE PER IL TERRITORIO: NEL TARTARUGA LAB, C’E SPAZIO PER FARE DEL BENE!

L’impegno de La Tartaruga non è solo pro-business. Nelle prossime settimane, La Tartaruga intende avviare un progetto sociale per la comunità e il territorio di cui fa parte. Prenderà infatti avvio il progetto di responsabilità sociale “La Tartaruga Lab”, con il quale parte dei 600 mq dello showroom verranno messi a disposizione delle onlus locali senza scopo di lucro che ne faranno richiesta per concretizzare i propri progetto per il territorio. A tal proposito, l’Ing. Danilo Anselmi, titolare della struttura, ha annunciato: “Per noi è importante vivere il territorio e lo spazio delle nostre case, indoor e outdoor, a 360 gradi. Siamo consapevoli che il nostro impegno non si deve fermare alla nostra abitazione ma il “ben-essere” vada esteso alla comunità di cui facciamo parte. Per questo motivo, da imprenditore, ho ideato un progetto per mettere a disposizione il nostro “spazio” per le onlus del territorio. Quale modo migliore di coinvolgere la comunità se non destinarle parte dello spazio de La Tartaruga?”.

